Milano: operaio cade da 5 metri in un cantiere, in codice rosso al Niguarda

- Un operaio la cui età non è ancora nota, è stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Niguarda a Milano dopo essere precipitato da un ponteggio, circa 5 metri di altezza. Lo comunica una nota di Areu. L'Incidente è avvenuto poco prima delle 9 di questa mattina in un cantiere in Piazzale Massari, zona viale Marche. Sul posto sono Intervenuti un'automedica, un'ambulanza e i Carabinieri. L'uomo è stato trovato con un trauma cranico e un trauma toracico, in arresto cardio circolatorio.(Rem)