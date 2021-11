Agricoltura: M5s, con 420 milioni di euro rilancio strategie forestali in chiave sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una strategia integrata di gestione della foresta potremo sia ricavare idrogeno verde da biomasse, con un processo di gassificazione, sia al contempo stoccare anidride carbonica producendo biochar, pirolisi di biomassa. Per questo, non possiamo che apprezzare lo stanziamento in Legge di Bilancio di ben 420 milioni di euro sino al 2032, voluto dal ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli. Lo dichiarano i deputati M5S Filippo Gallinella e Alberto Manca, rispettivamente presidente e membro della commissione Agricoltura alla Camera. “L’Italia dovrà avviare un piano per la messa a dimora di piante - proseguono - e riusciremo a scongiurare l’importazione e la piantumazione di cultivar non autoctone solo sa saremo in grado di rilanciare i vivai forestali. Le stime più ottimistiche, però, parlano di non più di 60 milioni di alberi in decine di anni, per le caratteristiche orografiche nazionali, e pertanto dobbiamo puntare sullo stoccaggio dell’anidride carbonica che risulta ottimale solo con una gestione attiva delle foreste”, concludono. (Rin)