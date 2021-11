Libia: ministero dell’Interno di Tripoli sospende il direttore della sicurezza di Sebha (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una dichiarazione ad “Agenzia Nova”, Bashir ha negato ieri di aver assicurato la sicurezza del secondogenito di Gheddafi, su cui pende un mandato di cattura spiccato dalla Corte penale internazionale per presunti crimini di guerra. “Non c’è stato alcun coordinamento per quanto riguarda la messa in sicurezza di Saif al Islam e del suo staff”, ha detto Bishr, che ha il grado di generale di brigata, aggiungendo che il suo compito è limitato alla protezione dei centri elettorali situati all’interno del distretto di Sebha. Rispondendo a una domanda sul presunto ordine di Haftar di arrestarlo, Bishr ha risposto secco: “La decisione non ha valore e non vale neanche il prezzo dell’inchiostro con cui è stata scritta”. (segue) (Res)