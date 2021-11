Libia: ministero dell’Interno di Tripoli sospende il direttore della sicurezza di Sebha (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stato attuale, tuttavia, non risultano conferme da Bengasi sul presunto mandato di arresto che sarebbe stato spiccato dalle forze alleate al generale Haftar. Anzi, secondo alcune voci che “Agenzia Nova” non ha potuto confermare, Saif al Islam Gheddafi si sarebbe recato a Sebha a bordo del jet aereo privato utilizzato spesso da Saddam Haftar. Secondo il quotidiano israeliano “Haaretz”, il figlio del generale libico Haftar si sarebbe recentemente recato con lo stesso aereo in Israele in cerca di sostegno diplomatico e militare in vista delle elezioni. Per l’analista Tarek Megerisi, policy fellow presso l’European Council on Foreign Relations (Ecfr), “possiamo dire che c’è una sorta di cooperazione in corso tra Saif al islam e Haftar. Quest’ultimo ha mandato nelle ultime settimane nuove truppe per garantire la sicurezza Sebha”, ha detto Megerisi. (Res)