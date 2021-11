Grecia: atteso discorso del premier Mitsotakis alla nazione, possibili nuove restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, dovrebbe rivolgersi oggi alla nazione e lanciare un appello a vaccinarsi contro il Covid-19. Nel suo intervento televisivo, il premier sottolineerà l'importanza di frenare la diffusione del virus prima delle festività natalizie, secondo quanto riferiscono fonti al quotidiano di Atene "Kathimerini". La Grecia ha visto salire il numero di nuovi contagi e dei ricoverati in terapia intensiva nelle ultime settimane. Nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato 87 morti portando il bilancio dei decessi a superare la soglia dei 17 mila. Mitsotakis potrebbe anche annunciare nuove restrizioni che interesseranno i non vaccinati e avvertire di ulteriori misure se i numeri dei contagi non inizieranno a calare presto. (Gra)