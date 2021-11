Libia: governo raccomanda l’istituzione di un Consiglio nazionale per i media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo di unità nazionale di Tripoli ha raccomandato l’istituzione di un Consiglio nazionale per i media e di un organismo di monitoraggio e follow-up per tutti gli organi di stampa libici che operano all’interno e all'esterno del Paese. Lo ha detto il capo del Comitato per la regolamentazione dei media del governo di unità nazionale, Abdul Razzaq Al-Dahesh. Quest’ultimo ha annunciato inoltre l’istituzione di un fondo per sostenere e sviluppare la stampa, raccomandando altresì una migliore regolamentazione dello spazio radio-televisivo in collaborazione con la Commissione per le comunicazioni. (Lit)