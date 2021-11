Sudan: almeno 15 morti nelle proteste di ieri, ospedali in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale ad almeno 15 morti e 80 feriti il bilancio delle proteste tenute ieri a Khartum ed in altre città sudanesi contro il golpe militare, una stima che per la gravità delle ferite riportate da molte persone sembra tuttavia destinata ad aumentare. Lo dice il Comitato centrale dei medici sudanesi (Ccsd), aggiornando il precedente bilancio di 10 vittime annunciato ieri sera, in chiusura di una intensa giornata di proteste tenute nella capitale sudanese, a Port Sudan e a Omdurman, città situata di fronte a Khartum sull'altra sponda del Nilo. Migliaia di manifestanti sono scesi in strada per protestare contro il golpe militare dello scorso 25 ottobre e contro il ripristino di un Consiglio militare di transizione guidato dal capo dell'esercito, Abdel Fattah al Burhan, con come vice Mohamed Hamdan Dagalo (alias “Hemeti”), l'ex capo delle famigerate milizie janjaweed e accusato dalle organizzazioni internazionali di abusi dei diritti umani nel conflitto del Darfur. Secondo il Ccsd, nelle proteste di ieri 12 manifestanti sono stati uccisi a Khartum Nord - seconda città satellite della capitale, dopo Omdurman - due nella capitale e uno a Omdurman. (segue) (Res)