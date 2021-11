Sudan: almeno 15 morti nelle proteste di ieri, ospedali in difficoltà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attivisti accusano le forze di sicurezza dell'unità di supporto rapido di aver represso con eccessiva violenza i manifestanti anti-golpe. Secondo testimoni, i militari avrebbero anche fatto irruzione in alcuni ospedali di Khartum, mentre i medici hanno fatto appello ai colleghi a presentarsi per rafforzare la disponibilità di cure, essendo il numero di feriti da curare troppo grande per il personale medico ad oggi operativo, specialmente negli ospedali di Khartum Nord. Nel bollettino pubblicato su Facebook, i medici invitano anche a donare sangue, di cui c'è una "grave carenza" insieme agli "anestetici ed altri kit per la medicina d'urgenza". Per soccorrere i feriti il gruppo ha chiesto il sostegno del Comitato internazionale della Croce Rossa per soccorrere i feriti ed esortato la comunità internazionale a esercitare pressioni sulla giunta militare affinché cessino gli attacchi contro civili. (segue) (Res)