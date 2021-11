Sudan: almeno 15 morti nelle proteste di ieri, ospedali in difficoltà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'Associazione professionale sudanese (Spa), già attiva in occasione delle proteste del 2019 che portarono alla deposizione del presidente Omar al Bashir - ha rilasciato una dichiarazione in cui condanna l'uso eccessivo della violenza contro manifestanti pacifici, sottolineando che quello avvenuto ieri in Sudan è un “massacro a tutti gli effetti”. "La strage di oggi (ieri) non è altro che una conferma dell'integrità degli slogan della resistenza e dei nostri tre 'no': nessuna trattativa, nessun accordo, nessun patteggiamento", ha dichiarato la Spa. Il gruppo ha inoltre invitato a continuare a tenere proteste pacifiche fino al "crollo" della giunta militare. (segue) (Res)