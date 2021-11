Sudan: almeno 15 morti nelle proteste di ieri, ospedali in difficoltà (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone si sono radunate ieri per le vie delle città, mentre gli attivisti denunciano l’interruzione delle linee telefoniche ed internet e lo scoppio di scontri con le forze di sicurezza, che hanno bloccato l’accesso ai ponti sul Nilo e cercano di contenere i manifestanti. Quella tenuta ieri è la seconda giornata di proteste a pochi giorni dall’ultima manifestazione, tenuta sabato scorso e nella quale - secondo i dati del Ccsd - sono morte almeno sette persone, tre secondo le autorità. In un comunicato pubblicato su Facebook, i medici hanno denunciato in particolare la morte di due adolescenti – il 15enne Mujahid Mohamed Farah e la 13enne Remaz Hatim al Atta – in seguito alle ferite riportate quando le forze di sicurezza sudanesi hanno represso con gas lacrimogeni e proiettili ritenuti non a salve le centinaia di persone scese in strada per manifestare. Il comitato ha quindi pubblicato la lista completa delle vittime delle proteste di sabato finora note, mentre altri attivisti citati da “Sudan Tribune” sostengono che la giovane tredicenne uccisa si trovava davanti alla porta di casa “quando qualcuno le ha sparato”. Per il Ccsd, almeno 215 persone sono rimaste ferite durante le proteste del 12 novembre: 112 persone hanno riportato ferite da munizioni, 3 da proiettili di gomma, 17 per gli effetti delle bombolette di gas lacrimogeno, 13 per soffocamento da gas lacrimogeni, 8 hanno riportato ferite da manganelli ed altre 62 ferite superficiali. Un totale di 11 persone sono descritte come “casi instabili”. (segue) (Res)