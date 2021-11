Sudan: almeno 15 morti nelle proteste di ieri, ospedali in difficoltà (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste sono state indette dalla Forze per la libertà ed il cambiamento (Ffc) – che già nel 2019 promossero le proteste che portarono alla deposizione del presidente Omar al Bashir – e da altri attivisti che hanno lanciato un appello a manifestare “a milioni” contro il nuovo Consiglio di transizione, che vede come vicepresidente il generale Mohamed Hamdan Dagalo (Hemeti), ritenuto dalle opposizioni un pericoloso alleato governativo. A capo del nuovo Cmt è riconfermato al Burhan. La nomina di un organo legislativo di transizione con a capo vecchi personaggi della politica militare sudanese è stata accolta con diffidenza dai governi occidentali, Stati Uniti in testa, che hanno esortato i generali a mettere fine alla gestione militare del potere. (Res)