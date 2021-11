Cybersicurezza: perquisizioni a No vax e No Green pass attivi su Telegram (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Specifici programmi di reclutamento sarebbero stati previsti per i no vax appartenenti alle categorie dei sanitari, degli insegnanti e degli appartenenti alle forze dell’ordine. All'esito degli accertamenti, sarebbero emerse responsabilità a carico dei perquisiti, i quali, a vario titolo, utilizzando pagine e manifestando appartenenza a gruppi organizzati, avrebbero creato un sistema compartimentato, attivo soprattutto su Telegram, formato da cerchi concentrici con crescenti livelli di sicurezza e divisione di ruoli, il tutto finalizzato a far sfociare il dissenso verso l’attuale piano di contenimento della pandemia in forme variabili di azioni delittuose da attuare sul territorio nazionale, costituendo un'associazione per delinquere finalizzata ad effettuare imbrattamenti e danneggiamenti. Il sistema ideato, sarebbe stato finalizzato a reclutare, formare ed istigare gli attivisti più radicali per portare avanti, con forme e metodologie diverse, azioni ostili contro strutture o nei confronti di figure professionali deputate ad attuare il piano vaccinale e, più in generale, a favorire le strategie di contenimento della pandemia.(Ren)