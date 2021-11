Ue: Vestager, oggi annuncio proroga limitata quadro temporaneo e direzione su eliminazione progressiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una proroga limitata del quadro temporaneo degli aiuti di Stato, ma anche una progressiva eliminazione del sostegno. E' quanto annuncerà oggi la Commissione europea, come ha detto la vice presidente Margrethe Vestager, in audizione alla commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo. "La Commissione europea ha adottato pochi minuti fa la comunicazione 'Una politica della concorrenza all'altezza delle nuove sfide' che ci offre l'occasione per sottolineare l'importanza di una attuazione delle regole che sia forte, indipendente e basata sui fatti in Europa. Ricordando che la politica della concorrenza è essenziale per la ripresa", ha dichiarato Vestager. "L'obiettivo è garantire strumenti che siano all'altezza delle transizioni digitale e ambientale e della resilienza del mercato interno", ha sottolineato la vice presidente. (segue) (Beb)