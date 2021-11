Ue: Vestager, oggi annuncio proroga limitata quadro temporaneo e direzione su eliminazione progressiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La politica della concorrenza è uno strumento per produrre vantaggi tangibili" per consumatori, aziende, società, economie, e "gli ultimi 18 mesi hanno rappresentato un periodo molto difficile, hanno esercitato forti pressioni e le economie hanno dimostrato quanto sia importante che i mercati possano ben funzionare. A questo scopo la politica della concorrenza è fondamentale", ha aggiunto. "Le nostre regole continuano a essere pertinenti, possono anche essere se necessario adeguato e il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato annunciato all'inizio della pandemia è un buon esempio di questa necessità di adeguarsi", ha ricordato. Vestager ha spiegato che il quadro ha permesso di utilizzare "la flessibilità" e di garantire allo stesso tempo che si mantenessero "le condizioni di equità" sul mercato unico. Inoltre la vice presidente ha specificato che oggi la Commissione annuncerà una "proroga limitata e un affinamento del quadro temporaneo" sugli aiuti di Stato "e una direzione per una progressiva eliminazione del sostegno di crisi che questa situazione giustifica". (Beb)