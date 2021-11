Russia: centro Chumakov sviluppa due vaccini basati su variante delta Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro federale per la ricerca e lo sviluppo di immunobiologia russo Chumakov sta sviluppando due vaccini contro il Covid-19 basati sul ceppo delta isolato del virus. Lo ha annunciato Aidar Ishmukhametov, direttore del Centro Chumakov, precisando che sono in fase di elaborazione i due vaccini "Covivac delta mono" e "Covivac combi". "Ci stiamo orientando maggiormente verso la seconda versione e stiamo aspettando che il sistema normativo stabilisca come verrà effettuata la registrazione", ha aggiunto Ishmukhametov. (Rum)