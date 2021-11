Milano: Sala, via i posti auto da corso Buenos Aires, sì a costruzione nuovi parcheggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il punto di arrivo, sarà eliminare i parcheggi delle auto da corso Buenos Aires. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo a “Investire in Milano” organizzato dal Sole 24 Ore prendo lla possibiltà di costruire nuovi parcheggi. “conto di arrivarci il più in fretta possibile con buon senso”, ha spiegato il sindaco. “Come in tutti i grandi viali europei c'è uno spazio per le auto, uno per le biciclette, ma non ci sono posteggi di fianco. Noi dobbiamo arrivarci, non siamo diversi dagli altri: i grandi viali internazionali sono fatti senza auto parcheggiate sul viale stesso”. Il sindaco ha poi chiarito che “ben vengano iniziative per costruire nuovi parcheggi: se quelcuno presenta progetti fattibili in tempi bevi che non inchiodino spazi cittadini per cinque anni con dificoltà per chi ci vive, io sono totalmente d'accordo”. (Rem)