Università: Statale collabora a studio su anticorpo monoclonale che contrasta “Long Covid” (2)

- Constatata la presenza di queste alterazioni, i ricercatori della Statale di Milano hanno anche ideato una strategia terapeutica capace di correggerle e di ripristinare un’efficace risposta immunitaria. “Abbiamo scoperto che un anticorpo monoclonale che blocca la proteina Pd-1, i cui livelli sono aumentati durante e dopo l’infezione, riduce le alterazioni immunitarie osservate”, continua Paolo Fiorina. “Inoltre, dopo trattamento, le cellule immunitarie mostravano un’aumentata capacità di risposta immunitaria contro il Sars-CoV-2 e contro antigeni di altri virus e batteri. La possibilità di correggere farmacologicamente queste alterazioni e di ripristinare una normale ed efficiente risposta immunitaria offre un importante strumento per contrastare il potenziale rischio di reinfezioni e per proteggere i pazienti anche da altre patologie di origine infettiva”. “Il nostro studio fornisce l’evidenza che, dopo la guarigione dalla fase acuta del Covid-19, la risposta immunitaria all’infezione da Sars-CoV-2 è affievolita, e questo potrebbe potenzialmente esporre i pazienti al rischio di riammalarsi, contribuendo peraltro alla diffusione del virus”, aggiungono Stefano Rusconi, Direttore dell’Unità di Malattie Infettive dell’Ospedale di Legnano e docente presso l’Università Statale di Milano e Massimo Galli, già docente di malattie infettive all’Università Statale di Milano. (segue) (Com)