Migranti: Iraq, partito primo volo di rimpatrio per connazionali al confine fra Polonia e Bielorussia

- Il ministero dei Trasporti iracheno ha annunciato di aver organizzato questa mattina il primo volo di rimpatrio per i suoi cittadini bloccati al confine tra Polonia e Bielorussia. Abbas Omran, direttore generale della compagnia Iraqi Airways, ha dichiarato che, secondo le direttive del ministro dei Trasporti, il capitano Nasser Hussein Bandar Al-Shibli, è stato effettuato un volo eccezionale per evacuare gli iracheni dopo aver ricevuto le approvazioni dalle autorità superiori di Baghdad e Minsk. Omran ha aggiunto che tutte le necessità primarie sono stati garantite, viste le condizioni difficili in cui queste persone hanno vissuto negli ultimi giorni. (Res)