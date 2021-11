Libia: Alto Consiglio denuncia lo svolgimento di elezioni "incostituzionali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto Consiglio di Stato della Libia, il “Senato” con sede a Tripoli, ha affermato che “il ruolo della comunità internazionale dovrebbe quello di aiutare a creare consenso tra soli libici”, sottolineando che "il processo politico è di proprietà puramente libica”, denunciando gli “incontri tenuti da alcuni ambasciatori dei Paesi occidentali con i candidati alle elezioni presidenziali”. Il Consiglio ha espresso in un comunicato il proprio rifiuto delle elezioni secondo le leggi approvate dalla Camera dei rappresentanti e avallate dall'Alta Commissione elettorale. Il Senato libico ha ritenuto che "lo svolgimento delle elezioni è ostacolato dalle parti che hanno emesso leggi viziate e incostituzionali e da tutti coloro che hanno collaborato o sostenuto questi abusi". Il Consiglio di Stato ha condannato, inoltre, l’incontro dell’ambasciatore e inviato Usa in Libia, Richard Norland, con il capo della Commissione elettorale, Imad al Sayeh, per esprimere il sostegno degli Stati Uniti allo svolgimento delle elezioni. Secondo l’organo libico di Tripoli, è necessario che vi siano "più consultazioni per raggiungere un processo consensuale accettabile". (Lit)