Francia: sondaggio, 6 cittadini su 10 favorevoli a serrata per i non vaccinati contro Covid

- Sei cittadini francesi su dieci sono favorevoli a una serrata per le persone non vaccinate da coronavirus. È quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'istituto Elabe per l'emittente televisiva "BfmTv" e il settimanale "L'Express". Il 61 per cento dei francesi pensa che non ci sarà una nuova stretta nonostante l'aumento dei casi. Il 54 per cento prevede un'accelerazione della pandemia nelle prossime settimane. Il 16 novembre in Francia sono stati registrati 19.778 nuovi casi, mentre il giorno successivo erano 20.294, circa il doppio delle media dei giorni precedenti, di 11 mila contagi. (Frp)