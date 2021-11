Parlamento: Fico, non è marginalizzato ma uso eccessivo di decreti e fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento "non è marginalizzato ma abbiamo un problema, un eccessivo uso dei decreti, l'uso smodato delle fiducie, le letture monocamerali”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. “Non è un problema solo di questa legislatura - ha aggiunto -. Per risolverlo ci vuole l'aiuto di tutti". "Noi siamo una Repubblica Parlamentare e restiamo tale, il Parlamento mantiene ruolo importantissimo. Poi ci sono cose che non funzionano, deve migliorare il rapporto con il governo e del governo con il Parlamento", ha evidenziato Fico.(Rin)