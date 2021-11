Repubblica Ceca: IX edizione del MittelCinemaFest, Festival centroeuropeo del cinema italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ha sottolineato la direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, Alberta Lai: “Gli attori del Sistema Italia presenti in Repubblica Ceca garantiscono da anni col loro sostegno il prestigio e il successo del festival: a tutti gli enti e alle singole persone va il più sentito ringraziamento. Adesso l’appuntamento è in sala per condividere le emozioni che il buon cinema italiano sa regalare da sempre agli spettatori di tutto il mondo”. La rassegna prenderà avvio giovedì 25 novembre alle ore 19:00 con Welcome Venice; il 26 sono in programma alle 18:30 America Latina, e alle 20:45 Marx può aspettare; sabato 27 sarà la volta di A Chiara, alle ore 18:45, e di Piccolo corpo, alle 20:45. Anche domenica 28 due proiezioni con Raffaello il giovane prodigio alle ore 18:00 e Ariaferma alle ore 20:00; il 29 novembre alle 18:30 verrà presentato Fortuna, mentre martedì 30 andranno in scena alle ore 20:00 Futura e alle ore 20:45 Re Granchio; il festival si concluderà il primo dicembre alle ore 18.30 con la proiezione di Per tutta la vita. Le pellicole saranno proiettate in lingua originale, con sottotitoli in ceco e in inglese, mentre i biglietti potranno essere acquistati online o alla cassa del cinema Lucerna. Organizzano l’ambasciata d’Italia a Praga, l’Istituto Italiano di Cultura, la Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, l’Enit – Ente nazionale italiano per il turismo, l’Istituto Luce Cinecittà e il cinema Lucerna di Praga, in collaborazione con il Comune di Praga, Aerofilms, Bohemia Motion Pictures, Ferrero e Segafredo Zanetti; media partner: La Pagina, Progetto Repubblica Ceca, Cafè Boheme, Italia Praga One Way, Prague Today, Patrimonio Italiano TV, Radio 1, CSFD - Cesko-Slovenska filmova databaze, Echo 24 ed expats.cz (Vap)