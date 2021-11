Regioni: Fedriga convoca per oggi la Conferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Massimiliano Fedriga ha convocato per oggi, alle ore 10:30, la Conferenza in seduta ordinaria. L’odg, si legge in una nota, prevede l’approvazione del resoconto sommario della seduta del 3 novembre 2021, a cui seguiranno le comunicazioni del presidente, l’esame delle questioni all’ordine del giorno della Conferenza Unificata ordinaria e l’esame delle questioni all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni ordinaria. In programma anche l’informativa del coordinatore della Commissione in merito alla bozza di Ddl di riforma del testo unico enti locali, la proposta di documento per la prossima cabina di regia per l’Internazionalizzazione 2021 e la revisione delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 13 ottobre 2021, a seguito del pronunciamento del Comitato tecnico scientifico. Prevista anche la comunicazione del coordinatore in merito al lavoro svolto e alle ulteriori iniziative da intraprendere. L'odg è stato poi integrato con due ulteriori punti: sul fronte infrastrutture, mobilità e governo del territorio, è prevista la ratifica del documento recante “Contributo sul nuovo testo unificato in materia di rigenerazione urbana”, inviato alla 13a Commissione parlamentare del Senato, mentre, per quanto riguarda il ddl Concorrenza, si discuterà di criticità e proposta di emendamento all’art. 7, recante disposizioni in materia di affidamenti trasporto pubblico locale. Rispetto all’emergenza Covid-19, l’odg è integrato con valutazioni in ordine all’adozione di ulteriori misure per lo svolgimento delle attività economiche e sociali nelle diverse aree di rischio. (Rin)