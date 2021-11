Energia: Cipro, conclusa prima edizione dell'Eastern Mediterranean Conference & Exhibition

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa con successo la prima edizione della Emc - Eastern Mediterranean Conference & Exhibition, che ha avuto luogo dal 10-12 novembre a Nicosia, confermando l’interesse degli operatori internazionali e dei decision makers del settore energetico per l’area del Mediterraneo Orientale. Come si legge in un comunicato dell'ambasciata italiana a Nicosia, l’evento, collegato alla Omc di Ravenna, è stato organizzato dalla società italiana Ies in collaborazione con il ministero dell’Agricoltura e l’Ambiente di Cipro, la Camera di Commercio e l’Industria di Cipro, l’Associazione degli industriali di Cipro e l’Ufficio Ice. La manifestazione è stata ospitata dall’Ente nazionale cipriota per gli idrocarburi Chc. Numerosa la partecipazione alla EMC delle aziende italiane che guardano con attenzione sia al potenziale di sfruttamento delle fonti di gas naturale presenti nell’area che ai progetti di conversione della produzione energetica verso fonti sostenibili, in considerazione della capacità del sistema imprenditoriale italiano di offrire un elevato standard di servizi nel settore energia. (segue) (Com)