Energia: Cipro, conclusa prima edizione dell'Eastern Mediterranean Conference & Exhibition (2)

- L’ambasciata d’Italia a Cipro insieme all’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) hanno collaborato per promuovere una significativa e qualificata presenza imprenditoriale italiana all’evento, cui si è aggiunta anche la partecipazione della Camera di Commercio Italo-Cipriota, presente in fiera con un proprio stand e, con propri spazi espositivi, di altre aziende importanti italiane. Riscontro molto positivo anche per il Panel su "Opportunità e Cooperazione per l'Italia nel Settore energetico a Cipro e nell'Area del Mediterraneo Orientale" introdotto dall’ambasciatore d’Italia a Cipro, Andrea Cavallari e presentato dal direttore dell'Agenzia Ita dottor Claudio Pasqualucci, cui hanno preso parte il dottor Vincenzo Ercole Salazar, Global Head of Italian Infrastructure di Ance ed il dottor Giuseppe Marino, presidente della Camera di Commercio italo-cipriota. La prima edizione della Conferenza Emc 2021 ha senza dubbio rappresentato per molte aziende italiane un’occasione importante per consolidare i propri rapporti di collaborazione o affacciarsi sul mercato dell’area, un’opportunità che la delegazione imprenditoriale italiana ha saputo cogliere con successo. (Com)