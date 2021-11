Regioni: Convocata per oggi Conferenza Unificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È convocata per oggi alle ore 15:15 la Conferenza Unificata in seduta ordinaria. L’odg, si legge in una nota della Conferenza, prevede, dopo l’approvazione dei report e dei verbali delle sedute del 3 e dell’11 novembre 2021, l’intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto del ministro per le Pari opportunità e la famiglia, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze relativo all’incremento del “Fondo per le politiche della famiglia” per l’anno 2021, il parere ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante: “Delega al governo in materia di disabilità”, e la designazione, in sostituzione, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016, del rappresentante delle Regioni e delle Province autonome quale componente supplente della cabina di regia di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (segue) (Rin)