Regioni: Convocata per oggi Conferenza Unificata (2)

- In programma anche la designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e s.m.i, di un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – Agenas, e la designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sostituzione di un componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Si discuterà inoltre l’intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il ministro dell'Istruzione e con il ministro dell'Economia e delle finanze, per il riparto del Fondo previsto nell’anno 2021 a sostegno dell’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, l’intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili recante l’assegnazione e il riparto delle risorse afferenti alla misura M2C2 - 4.1 del Pnrr, per il rafforzamento della mobilità ciclistica. (segue) (Rin)