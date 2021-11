Usa: Murdoch accusa Google e Facebook di censurare i conservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'editore e produttore televisivo Rupert Murdoch, proprietario del vasto conglomerato dei media News Corporation e di "Fox News", ha accusato Facebook e Google di operare una censura sistematica dei conservatori, ma ha anche rivolto critiche all'ex presidente Donald Trump, a suo dire inutilmente ossessionato dalle elezioni presidenziali del 2020. "Non c'è dubbio che i dipendenti di Facebook tentino di silenziare le voci conservatrici, e una rapida ricerca delle tematiche d'attualità su Google News molto spesso rivela lo stesso tipo di selettività - per essere più schietti, di censura", ha dichiarato Murdoch nel corso dell'incontro annuale degli azionisti di Fox News Corporation. Il magnate dei media, oggi 90enne, ha anche puntato l'indice contro la "collusione" tra i due colossi del Web oggetto di una causa intentata dal procuratore generale del Texas Ken Paxton a fine 2020. Secondo Paxton, che ha basato le sue accuse su una serie di fughe di notizie di insider di Facebook, il social media e Google hanno violato le norme federali antitrust stringendo accordi per concedersi vicendevolmente privilegi speciali in materia di promozione pubblicitaria, ma anche coordinando le attività di rimozione di profili e contenuti. Entrambe queste questioni evidenziano la necessità fondamentale di una trasparenza degli algoritmi", ha dichiarato Murdoch. "L'idea falsamente promossa dalle piattaforme (del web) che gli algoritmi siano in un qualche modo oggettivi e scientifici è del tutto insensata. Gli algoritmi sono soggettivi e possono essere manipolati per uccidere la competizione e danneggiare individui, editori e attività economiche", ha accusato il proprietario di Fox. (Nys)