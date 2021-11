Argentina: Fernandez, soluzione a debito estero e inflazione principali obiettivi del governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fernandez, è stato di fatto l'unico oratore del comizio che, secondo quanto affermato dallo stesso governo, puntava a dare un messaggio di unità alla luce delle elezioni legislative di domenica, dove il Fdt ha subito una chiara sconfitta in termini numerici. Il motto della convocazione della manifestazione, dove si è celebrato il giorno in cui l'ex presidente Juan Domingo Peron fece ritorno dall'esilio in Spagna, il 17 novembre del 1972, era inoltre quello di "tornare a riempire" la Plaza de Mayo, teatro di alcune delle pagine più significative e tragiche della storia argentina. L'apparato del partito di governo puntava in questo senso a dare una dimostrazione della sua capacità di mobilitazione e di coesione attorno al presidente in vista della nuova fase che si apre con la seconda metà del mandato. (segue) (Abu)