Usa-Cina: Congresso chiede "misure urgenti" per rafforzare deterrenza nell'Indo-Pacifico

- La Commissione per la revisione dell'economia e della sicurezza Usa-Cina, una commissione bipartisan del Congresso federale statunitense, ha pubblicato ieri il suo rapporto annuale, che sollecita l'adozione di "misure urgenti" per rafforzare la deterrenza statunitense nell'Indo-Pacifico in risposta al rischio di una invasione militare di Taiwan da parte della Cina. Il rapporto suggerisce anche il Giappone, un alleato chiave degli Stati Uniti dotato di forze militari "altamente professionali", giocherebbe un ruolo di primo piano nell'eventualità di una crisi militare a Taiwan. "La deterrenza intra-Stretto attraversa una fase di pericolosa incertezza", recita il documento, che pone l'accento sui "progressi delle capacità militari della Cina, che hanno mutato fondamentalmente l'ambiente strategico" dell'Indo-Pacifico. (segue) (Nys)