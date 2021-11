Giappone-Corea del Sud: "divergenze" durante i colloqui trilaterali con gli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un riferimento molto importante e autorevole che in questi vent’anni si è costruita una grande credibilità a livello giornalistico" Marina Sereni

Viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

24 luglio 2021

- Martedì 16 novembre Sherman ha discusso della crisi politica nel Myanmar e della situazione nella Penisola coreana con il viceministro degli Esteri sudcoreano Choi Jong-kun, che si trova in vista ufficiale a Washington sino a domani, 19 novembre. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa. Sherman ha "valutato positivamente la leadership regionale e globale della Repubblica di Corea, ed ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti a lavorare con alleati e partner per difendere l'ordine internazionale basato sul diritto", afferma la nota. La definizione di un "cammino per il ritorno alla democrazia" nel Myanmar è stata al centro del colloquio tra i due funzionari, così come "l'impegno comune alla denuclearizzazione della Penisola coreana". Lo scorso ottobre il presidente Usa Joe Biden ha fatto appello al governo militare birmano affinché rilasci i dissidenti e i manifestanti arrestati dopo il golpe dello scorso febbraio. Biden ha fatto riferimento alla Corea del Nord durante il summit in videoconferenza con l'omologo cinese XI Jinping martedì, 16 novembre. (Git)