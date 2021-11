Giappone: Covid, il governo autorizzerà 5mila ingressi giornalieri dall'estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di consulenza sul nuovo coronavirus del governo del Giappone ha dato il via libera ad un ulteriore allentamento delle restrizioni varate per contenere la pandemia di Covid-19, inclusa la rimozione dei limiti di ingresso ai grandi eventi condizionata però all'esibizione di un certificato di vaccinazione o di un tampone negativo. Le misure allo studio del governo prevedono che i bambini di età inferiore a sei anni non debbano sottoporsi a tampone se accompagnati dai genitori. La decisione formale del governo dovrebbe giungere venerdì 19 novembre. Il ministro per la Rivitalizzazione economica, Daishiro Yamagiwa, ha ricordato che ad oggi oltre il 75 per cento della popolazione adulta giapponese è stata vaccinata, ed ha affermato che su tale base è possibile un ulteriore allentamento delle misure emergenziali. (segue) (Git)