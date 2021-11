Georgia: equipe medica, condizioni Saakashvili sono critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni dell'ex presidente georgiano, Mikhail Saakashvili, sono critiche: è quanto dichiarato da Tengiz Tsuladze, uno dei membri del gruppo di medici costituito dal Difensore civico per valutarne le condizioni di salute. "Dovrebbe essere sotto osservazione intensiva", ha detto Tsuladze. "Se tali raccomandazioni non vengono seguite, i rischi sono elevati", ha aggiunto. L'ex presidente, arrestato il mese scorso al suo rientro in patria, da settimane ha avviato uno sciopero della fame che ne sta compromettendo la salute. "La fame è una delle condizioni più pericolose e fatali", ha aggiunto il medico. (Rum)