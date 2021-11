Usa: in un anno morti 100 mila cittadini di overdose da droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di morti d'overdose tra i cittadini statunitensi ha toccato livelli record nell'ultimo anno, come effetto della pandemia di Covid-19. E' quanto emerge dai dati provisori del Centro nazionale per le statistiche sanitarie. Nel periodo di 12 mesi conclusosi ad aprile, più di 100 mila statunitensi sono morti per overdose, quasi il 30 per cento in più rispetto ai 78 mila decessi dell'anno precedente. La cifra segna la prima volta che il numero di morti per overdose negli Stati Uniti ha superato quota 100 mila su base annua, più del totale di decessi causati da incidenti stradali e armi da fuoco messi insieme. I decessi per overdose sono più che raddoppiati rispetto al 2015. Secondo gli studi, le morti sono state influenzate dalle difficoltà di accesso alle cure, dall'aumento dei problemi di salute mentale e dalla più ampia disponibilità di droghe da strada pericolosamente potenti. Funzionari dell'amministrazione del presidente Joe Biden, citati dal “New York Times”, hanno dichiarato che amplieranno l'accesso a farmaci come il naloxone, che può invertire un'overdose da oppiacei, incoraggiando gli Stati ad approvare leggi che lo renderanno maggiormente disponibile e promuovendone l'uso da parte degli americani.(Nys)