El Salvador: Banca centrale, crescita economica al +10,3 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale di El Salvador (Bcr) ha corretto al rialzo le previsioni di crescita economica per il 2021 portandole ad un +10,3 per cento. Si tratta, segnala Bcr, di un dato che riporta l'attività oltre i livelli pre pandemia ribaltando il -8,4 per cento registrato nel 2020. A sospingere la crescita l'incremento sia dal lato delle esportazioni che del flusso di rimesse, entrambi con livelli record. Nel periodo gennaio-ottobre, le vendite all'estero hanno toccato i 5,494 miliardi di dollari, mentre le rimesse hanno raggiunto nello stesso periodo i 6,1 miliardi di dollari, con un +29 per cento su anno. In tale contesto espansivo la Bcr si mantiene allerta per quanto riguarda il livello di inflazione, indicatore che ha raggiunto quasi il 5 per cento annuale. La proiezione della Bcr migliora le ultime stime del Fondo monetario internazionale (Fmi), che nel suo rapporto di ottobre proiettava per El Salvador una crescita del 9 per cento.(Nys)