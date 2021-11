Usa: scagionati i due uomini condannati per l’omicidio di Malcolm X

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due uomini condannati per l'assassinio nel 1965 dell'attivista afroamericano Malcolm X dovrebbero essere scagionati nelle prossime ore, dopo che un'indagine ha comprovato la loro innocenza in merito. Lo scrive il “Wall Street Journal”, precisando che l'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, insieme all'Innocence Project e all'ufficio dell'avvocato per i diritti civili David Shanies, dovrebbe chiedere a un giudice dello stato di New York di annullare le condanne dei due uomini, Muhammad A. Aziz e Khalil Islam. L'Innocence Project – organizzazione no-profit che promuove la revisione di casi giudiziari relativi a persone ingiustamente condannate – ha fatto sapere che un'indagine congiunta ha portato alla luce nuove prove dell'innocenza dei uomini, compresi alcuni documenti del Federal Bureau of Investigation (Fbi) che erano stati trattenuti dalla difesa e dall'accusa. "L'assassinio di Malcolm X è stato un evento storico che ha richiesto un'indagine scrupolosa e un'azione penale ma, invece, ha prodotto uno degli errori giudiziari più palesi che abbia mai visto", ha affermato Barry Scheck, avvocato e co-fondatore di Innocence. (segue) (Nys)