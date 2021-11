Argentina: Fernandez, soluzione a debito estero e inflazione principali obiettivi del governo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un compito scomodo per la speaker Cristina Fernandez de Kirchner, la vice presidente della Repubblica cui fanno capo le forze più radicali nel governo. Alla Camera, che viene rinnovata per metà, la coalizione che sostiene il presidente Alberto Fernandez scongiura invece la temuta sconfitta totale mantenendo la maggioranza relativa, 119 seggi, contro i 116 di Juntos por el cambio. Qui la maggioranza assoluta è fissata a 129 seggi. A livello nazionale, con la quasi totalità delle schede scrutinate, il Frente ha ottenuto il 33 per cento dei consensi, contro il 41,9 per cento degli oppositori. La percentuale dei votanti è stata del 71,7 per cento. I nuovi parlamentari assumeranno l'incarico dal 10 dicembre. (segue) (Abu)