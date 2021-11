Italia-Argentina: Buenos Aires celebra la Settimana della cucina italiana, focus su sostenibilità alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ambasciata d'Italia in Argentina si unisce alle celebrazioni della "Settimana della cucina italiana nel Mondo" che si terrà dal 22 al 28 novembre con una serie di incontri, seminari e degustazioni che avranno come tematica centrale "la promozione e la valorizzazione della sostenibilità alimentare". L'ambasciatore Fabrizio Lucentini, si legge in una nota, inaugurerà la sesta edizione dell'evento con una presentazione a carico dell'associazione Buenos Aires Italian Chefs (Baci), che illustreranno attraverso i piatti e i prodotti tipici dei territori italiani, la profonda relazione tra la nostra cucina ed il concetto di sostenibilità. Al centro delle iniziative anche la promozione della dieta mediterranea come modello di alimentazione equilibrata e di relazione virtuosa tra l'uomo e la natura, così come le caratteristiche organolettiche dei nostri prodotti, le tradizioni culinarie della comunità italiana in Argentina, il problema delle imitazioni di prodotti italiani e l'offerta formativa italiana nel settore della cucina ed alberghiero. (segue) (Abu)