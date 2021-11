Italia-Argentina: Buenos Aires celebra la Settimana della cucina italiana, focus su sostenibilità alimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cucina, segnala la nota, rappresenta un formidabile strumento di promozione dell'Italia e del Made in Italy. Le esportazioni nel settore agroalimentare hanno raggiunto nel 2020 i 46 miliardi di euro. Allo stesso tempo la gastronomia trasmette i valori della cultura e della tradizione italiana così come le caratteristiche di innovazione e tecnologiche presenti in tutte le tappe di produzione agroalimentare. La Settimana della cucina italiana è promossa dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), in collaborazione con la rete di ambasciate, dei consolati, degli istituti italiani di cultura, degli uffici dell'Istituto per il commercio estero e degli attori del Sistema paese Italia che operano all'estero. L'edizione argentina conta inoltre con la partecipazione anche dell'Enit, della sezione di Buenos Aires dell'Accademia di cucina italiana, della scuola di cucina Mausi Sebess e del Centro italo-argentino di Studi superiori e del Master in tecnologia degli alimenti dell'Università di Buenos Aires (Uba) e dell'Università di Parma. (Abu)