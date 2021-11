Africa: segretario di Stato Usa Blinken vede segretario Igad, focus su dossier regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Antony Blinken ha incontrato a Nairobi il segretario esecutivo dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) Workneh Gebeyehu. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Le parti hanno discusso di questioni regionali, comprese le situazioni in Etiopia, Sudan, Sud Sudan e Somalia. Blinken ha sottolineato la necessità di un'immediata cessazione delle ostilità in Etiopia e ha evidenziato la necessità che tutte le parti avviino colloqui. Sul Sudan, il segretario di Stato ha incoraggiato gli sforzi regionali sostenuti per ripristinare il primo ministro Abdalla Hamdok e il governo di transizione a guida civile, revocare lo stato di emergenza, favorendo il rilascio di tutti i detenuti civili e consentendo che le manifestazioni a favore della democrazia si svolgano in pace. Blinken ha riaffermato l'impegno degli Stati Uniti nei confronti del popolo del Sud Sudan e ha rilevato la necessità per Juba di cooperare nella costruzione della pace e della sicurezza. Sulla Somalia, il capo della diplomazia statunitense ha rimarcato l'importanza del completamento delle elezioni nazionali entro la fine dell'anno e il sostegno degli Stati Uniti a una missione guidata dall'Unione africana per guidare gli sforzi di sicurezza internazionale dopo il 2021.(Nys)