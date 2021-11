Argentina: Fernandez, soluzione a debito estero e inflazione principali obiettivi del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fernandez ha rivolto l'ultima parte del discorso di oggi all'opposizione interna con la proposta di tornare a svolgere elezioni primarie interne in vista delle presidenziali del 2023. "Dobbiamo iniziare a mettere sul tavolo le sfumature e le differenze (interne alla coalizione) per arrivare al 2023 con tutta la forza necessaria", ha affermato il presidente, aggiungendo che "il mio maggior desiderio è che nel 2023 siano i compagni del Fdt a scegliere dall'ultimo dei candidati a consigliere fino al candidato a presidente della Repubblica". Una proposta che è stata interpretata unanimemente come un messaggio diretto all'ala della coalizione del Frente de Todos (FdT) che fa capo alla vice presidente Cristina Kirchner, che spesso negli ultimi mesi non ha dubitato a screditare e boicottare iniziative dello stesso governo soprattutto in materia economica. (segue) (Abu)