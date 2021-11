Usa: vicesegretario di Stato Sherman incontra omologhi Corea del Sud e Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il vicesegretario di Stato Usa, Wendy Sherman, ha incontrato a Washington il viceministro degli Esteri della Corea del Sud, Choi Jong Kun, e il viceministro degli Esteri giapponese, Mori Takeo. Le parti hanno riaffermato che la cooperazione trilaterale tra Stati Uniti, Repubblica di Corea e Giappone è essenziale per affrontare le sfide più urgenti del 21esimo secolo nella regione e in tutto il mondo. Durante l'incontro, si legge nella relativa nota ufficiale del dipartimento di Stato, il vicesegretario ha discusso delle opportunità di cooperazione trilaterale per affrontare una serie di questioni globali, tra cui la crisi climatica, la sicurezza sanitaria globale e la risposta al Covid-19, la resilienza e la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche e l'impegno condiviso per i diritti umani e valori democratici. I convenuti hanno sottolineato l'importanza della cooperazione nella regione indo-pacifica, anche attraverso partenariati multilaterali che promuovono prosperità, sicurezza e valori condivisi. Hanno quindi riaffermato la centralità dell'Asean nell'architettura dell'Indo-Pacifico e il ruolo fondamentale che svolge nell'assicurare stabilità, opportunità economiche e impegno a mantenere l'ordine internazionale basato sulle regole.(Nys)