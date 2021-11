© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Anteprima per la stampa della mostra "Dante nelle sculture di Pietro Canonica". Museo Pietro Canonica a Villa Borghese in viale Pietro Canonica 2, piazza di Siena, Roma (ore 11:00)- Giornata di volontariato per piantare nuovi alberi con Legambiente: partecipano la presidente del Municipio I, Lorenza Bonaccorsi, il presidente di Roma natura Maurizio Gubbiotti, il presidente di Legambiente Lazio, Roberto Scacchi. Parco di via Teulada a Roma (ore 15:00)- Inaugurazione della Roma Drone Conference 2021, settima edizione dell’evento professionale su normativa, applicazioni e business dei droni in Italia. Esperti e operatori si confronteranno sulla situazione del mercato dei droni nel nostro Paese e sull’impiego di nuovi velivoli elettrici nella mobilità urbana. Interverranno tra gli altri Fabio Nicolai, direttore centrale Regolazione Aerea Enac, Maurizio Paggetti, chief operating officer Enav, e Cristina Leone, presidente Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio. Università Europea di Roma, Via degli Aldobrandeschi 190 (ore 9:30) (Rer)