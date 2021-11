Usa: assalto al Congresso, Bannon si dichiara innocente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Steve Bannon, già consigliere numero uno dell’ex presidente statunitense Donald Trump, si è dichiarato innocente in tribunale dell'accusa di oltraggio al Congresso. Lo scrive la stampa Usa, ricordando che l’ex stratega è finito alla sbarra dopo essersi rifiutato di presentarsi di fronte alla commissione d’inchiesta della Camera dei rappresentanti che cerca di far luce sui fatti del 6 gennaio, quando un gruppo di sostenitori di Trump ha preso d’assalto il Campidoglio degli Stati Uniti per bloccare la certificazione del voto elettorale. Bannon ha fatto sapere di rinunciare "liberamente e volontariamente" al suo diritto di "ascoltare la lettura delle accuse in un'udienza pubblica", che è prevista domani davanti al giudice federale del distretto di Columbia, Carl Nichols. L’ex consigliere di Trump rischia fino a un anno di carcere e una multa di 100 mila dollari.(Nys)