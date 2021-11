Usa: scagionati i due uomini condannati per l’omicidio di Malcolm X (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Malcolm X è stato ucciso mentre teneva un discorso il 21 febbraio 1965, nel corso di un evento all'Audubon Ballroom di Manhattan. Tre uomini sono stati giudicati colpevoli dell’omicidio. Thomas Hagan, uno dei tre, ha confessato agli investigatori di aver sparato dei colpi di pistola contro Malcolm X. Tuttavia, Aziz e Islam - gli altri due uomini condannati per l'omicidio che all'epoca erano conosciuti rispettivamente come Norman 3X Butler e Thomas 15X Johnson - hanno sempre sostenuto la loro innocenza. Hagan, che in precedenza era conosciuto come Talmadge X Hayer, ha anche detto agli investigatori, al momento del suo arresto, che Aziz e Islam non erano coinvolti nell'omicidio, secondo i documenti del tribunale. I tre uomini furono condannati nel 1966. Aziz, ora 83enne, è stato rilasciato sulla parola nel 1985 dopo aver scontato 19 anni di carcere. Islam è stato invece rilasciato sulla parola nel 1987 dopo 21 anni di carcere. Malcolm X è stato un’icona della lotta per i diritti civili degli afroamericani, combinata – secondo la sua ideologia – con l’appartenenza alla fede islamica. (Nys)