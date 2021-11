Argentina: Fernandez, soluzione a debito estero e inflazione principali obiettivi del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Risolvere il problema del debito con il Fondo monetario internazionale (Fmi) e riuscire a domare un'inflazione che oggi ha raggiunto un livello di quasi il 50 per cento annuale. Questi i principali obiettivi che si è fissato il presidente Alberto Fernandez in vista dell'inizio della seconda metà del suo mandato. Lo ha affermato oggi a Buenos Aires nel corso di un esteso discorso tenuto di fronte a migliaia di simpatizzanti del governo riuniti nella storica Plaza de Mayo in occasione della celebrazione della "giornata della militanza peronista". "Ci rimangono molte battaglie da dare: finirla con il problema del debito e affrontare i formatori di prezzi una volta per tutte e dirgli basta", ha detto Fernandez. Il presidente si è quindi rivolto all'opposizione ribadendo la sua volontà di "definire alcune politiche di base anche con quelli che non la pensano come noi". (segue) (Abu)