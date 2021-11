Nato: Mulè, Italia vuole contribuire con proprie eccellenze operative e asset industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uno dei punti dell'agenda Nato 2030 è il mantenimento del vantaggio tecnologico degli Alleati attraverso l'istituzione di uno strumento definito come 'Acceleratore d'innovazione per la Difesa': su questo tema, insieme ad altri, si è ampiamente dibattuto nel corso di questa prima giornata di forum". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, nel suo indirizzo di saluto al Nato - Industry Forum 2021 a Villa Miani a Roma, alla presenza del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "All'interno di questo dibattito l'Italia vuole dimostrare la propria capacità di contribuire, con le proprie eccellenze operative ed asset industriali strategici - ha detto Mulè - per centrare questo primario obiettivo dell'Alleanza in tutti i settori a maggiore impatto tecnologico, in ogni dominio operativo, in ogni scenario". Il sottosegretario ha, poi, concluso il suo intervento sottolineando che "il 2030 diventa la nostra scadenza che coincide con quella dello Strategic Compass: si tratta cioè di un piano ambizioso ma fattibile, che consenta alla sicurezza ed alla difesa europea di ricevere un nuovo significativo impulso all'altezza della sfida alla quale siamo chiamati a rispondere". (Com)