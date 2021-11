Civitavecchia: emissioni anomale impianto cremazione, Comune "chiesto chiarimenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessorato all'Ambiente del Comune di Civitavecchia invierà domani una richiesta di chiarimenti alla società Tempio Crematorio in ordine alla anomala fuoriuscita di fumo che si è registrata nelle scorse ore dall'impianto di Civitavecchia. Lo comunica in una nota il vicesindaco, Manuel Magliani. "Il fenomeno, registrato da alcuni cittadini, ha destato una comprensibile preoccupazione, che questa amministrazione non può che condividere e rilanciare. L'episodio avviene per la seconda volta a distanza di un paio di mesi: per questo sarà nostra cura anche chiedere ad Arpa Lazio e all'Asl Roma 4 perché sia predisposta una ispezione sull'attività dell'impianto", spiega Magliani. (Com)