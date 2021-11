Imprese: Cda Digital Magics approva cooptazione nuovo amministratore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Digital Magics S.p.A., business incubator certificato e quotato sul mercato EGM Italia, organizzato e gestito da Borsa italiana, in data odierna, ha approvato all’unanimità, con il parere favorevole del collegio sindacale, la cooptazione di Floriana Vitale nel ruolo di Consigliere non esecutivo, dopo averne valutato il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla normativa vigente. E' quanto si legge in una nota. Ai sensi dell’articolo 2386 del codice civile, il nuovo consigliere resterà in carica fino alla prossima Assemblea degli azionisti. L’ingegner Vitale - continua la nota - con esperienza di oltre 20 anni nel settore dei capital markets in qualità di advisor finanziario, ha partecipato a operazioni di investimento in società start up tecnologiche di successo, nonché, nel ruolo di sponsor in una special purpose acquisition company quotata sul mercato azionario con focus sul settore green e forte attenzione ai temi della sostenibilità/ESG. Il Consiglio di amministrazione di Digital Magics saluta l’ingresso di Floriana Vitale, tuttora senior manager in IR TOP Consulting, che contribuirà alla gestione della Società con le competenze maturate. Floriana Vitale non possiede personalmente azioni della società. (segue) (Com)