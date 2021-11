Imprese: Cda Digital Magics approva cooptazione nuovo amministratore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al temine della riunione - prosegue la nota - il presidente Alberto Fioravanti ha comunicato di rassegnare le dimissioni dalla carica di presidente per concentrare la sua attività di Chief Technology Officer a sostegno del piano industriale. Alberto Fioravanti resterà consigliere delegato e ricoprirà la carica di Presidente fino alla prossima assemblea dei soci. Il Consiglio ha espresso al dottor Fioravanti il proprio unanime apprezzamento per l’impegno con cui ha svolto l’incarico negli ultimi sei anni, dalla improvvisa scomparsa del fondatore Enrico Gasperini. (Com)